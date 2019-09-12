Внебюджетным фондам дадут кредиты из казны

Кабмин утвердил порядок и условия предоставления государственным внебюджетным фондам кредитов из федеральной казны на пополнение остатка средств на счете, а также порядок возврата займа и процедуру погашения задолженности.

Соответствующее постановление правительства РФ от 31 августа 2019 года № 1140 «Об утверждении Правил предоставления государственному внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета, его возврата, а также реализации права требования от имени Российской Федерации возврата (погашения) задолженности государственного внебюджетного фонда Российской Федерации по денежным обязательствам перед Российской Федерацией по возврату указанного кредита» вступает в силу сегодня, 12 сентября.

В частности, установлено, что беспроцентный кредит предоставляется на срок, не более 180 календарных дней, при условии его возврата не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

Размер займа не может превышать запланированных доходов внебюджетного фонда за один месяц.

Взыскание задолженности по кредиту осуществляется за счет доходов от уплаты обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет фонда.