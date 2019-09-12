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Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц в России 

360tv.ru 1 час назад
Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц
Фото: ТАСС
Booking и другие Онлайн-тревел-агентства (ОТА), такие как Ostrovok.ru, стали фигурантами скандала из-за продвижения нелегальных в России гостиниц, сообщила газета «Известия». Письма с обвинениями площадок были отправлены бизнес-объединением «Опора России» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития.
По мнению представителей «Опоры России», онлайн-сервисы часто присваивают статус отеля и дет «звезды» частному жилью, неаккредитованному на предоставление туристических услуг. Это наносит вред, как туристам, так и лицензированных игроков рынка, и нарушается российское законодательство.
Контроль за соблюдением правил рекламы гостиниц находится в ведении Роспотребнадзора. ОТА не должны использовать недостоверную информацию при рекламировании жилых объектов для туристов.
При этом представители сервисов сообщили «Известиям», что не несут ответственности за достоверность информации на своих сайтах, а рейтинг гостиницам и прочим объектам, зарегистрированным на их порталах, обычно создается на основании отзывов и фотографий самих путешественников.
Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал газете, что ОТА запрашивают от документы у гостиниц, только, когда речь идет о крупных игроках. Обычно в этих документах говорится об уровне и статусе отеля.
А контролировать достоверность информации от каждого поставщика просто невозможно, считает эксперт. По его мнению, смешение аккредитованных и нелегальных отелей в одной категории вредит добросовестной конкуренции.
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Комментарии
Компании , Алексей Мусакин , Роспотребнадзор , ФАС , Минэкономразвития , газета "Известия"
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