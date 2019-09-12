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ЦБ РФ лишил лицензии Гринкомбанк 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Гринкомбанк не сможет осуществлять банковские операции с 12 сентября 2019 года.
Центробанк РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 сентября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Гринкомбанк"», — сообщает ЦБ.
В июле этого года Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Согласно приказу, лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Ассоциация» была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
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