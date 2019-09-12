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На Украине рассказали об огромной выгоде от судов с Россией 

Lenta.ru 37 минут назад
Украина заявила об огромной выгоде от судов с Россией
Фото: ТАСС
Судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу Украины» в миллионы долларов в год. Однако это гораздо выгоднее для компании, чем просто платить «Газпрому» по контракту, следует из заявления исполнительного директора компании Юрия Витренко агентству УНН.
Он пояснил, что хотя компании приходится выплачивать юристам значительные суммы, те смогли выиграть арбитражное разбирательство против «Газпрома» в 2017 году и помогли «Нафтогазу» сэкономить десятки миллиардов долларов.
«Благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны "Газпрому" по так называемому "бери или плати" принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 миллиардов долларов», — сказал он.
Витренко добавил, что в ходе судебных разбирательств украинской стороне также удалось добиться пересмотра цены за газ, отобранный в 2013 и 2014 годах, и теперь Украина должна заплатить два миллиарда долларов вместо четырех миллиардов. Однако и эта сумма перекрывается долгом «Газпрома» перед Киевом по итогам судебной тяжбы о транзите газа.
В конце 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение о судебном споре между Россией и Украиной о поставках газа по контракту от 2009 года. Согласно ему, Украина оказалась должна России два миллиарда долларов за уже поставленный газ. Помимо этого суд снизил годовой контрактный объем закупок для Украины, оставив условие «бери или плати» для 80 процентов этого объема.
В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по второму спору — о транзите газа. Суд встал на сторону Киева и обязал Москву выплатить 4,7 миллиарда долларов за недопоставку предусмотренных контрактом объемов газа. Однако с учетом результатов предыдущего разбирательства Россия оказалась должна Украине 2,56 миллиарда.
Стороны ожидает и третий суд — весной 2021 года Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать вопрос об изменении или расторжении контракта на транзит газа через Украину по иску «Газпрома» и вопрос о пересмотре тарифа на транзит газа и взыскании с российской компании 11,58 миллиарда долларов — по требованиям «Нафтогаза».
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Комментарии
Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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