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S7 объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» 

Rambler News Service 16 минут назад
S7 объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Фото: ТАСС
Холдинговая компания S7 Group сообщила о планах по объединению своих авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», следует из сообщения S7.
В рамках объединения новым генеральным директором S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания „Сибирь“) назначен нынешний руководитель „Глобуса“ Вадим Клебанов.
»С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines. В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group… Под руководством Вадима Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»», — говорится в сообщении.
Слияние произойдет путем перевода воздушного флота «Глобуса» в сертификат эксплуатанта «Сибири». Процесс объединения планируется завершить к середине декабря, уточнили в компании.
Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда, с 1998 года — пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года занимал различные должности в ОАО «Авиакомпания „Сибирь“ — от заместителя директора летной службы, начальника летно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
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Компании , АК S7
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