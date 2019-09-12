S7 объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group сообщила о планах по объединению своих авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», следует из сообщения S7.

В рамках объединения новым генеральным директором S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания „Сибирь“) назначен нынешний руководитель „Глобуса“ Вадим Клебанов.

»С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines. В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group… Под руководством Вадима Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»», — говорится в сообщении.

Слияние произойдет путем перевода воздушного флота «Глобуса» в сертификат эксплуатанта «Сибири». Процесс объединения планируется завершить к середине декабря, уточнили в компании.

Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда, с 1998 года — пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года занимал различные должности в ОАО «Авиакомпания „Сибирь“ — от заместителя директора летной службы, начальника летно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.