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Экс-депутат Рады заявил о «шоке» в «Нафтогазе» из-за угрозы потери транзита 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
На Украине предрекли «газовый коллапс»
Фото: ТАСС
В "Нафтогазе" ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, об этом написал в фейсбуке экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сославшись на свой источник в газовой компании.
По словам политика "специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой", в центральном офисе "Нафтогаза" царит бардак, а сама структура превратилась в "конвейер для отмывания денег".
Кроме того, как утверждает Журавко, информация о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа не соответствует действительности. Руководство "Нафтогаза", по его словам, надеется на том, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.
"Если Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать", — привел Журавко слова источника в "Нафтогазе".
Экс-депутат отметил, что в результате топливо окажется слишком дорогим, и 16 украинских городов, включая Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье и Мариуполь, окажутся без газоснабжения.
Споры о транзите
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.
ЕК предложила сторонам подписать новый контракт сроком на десять лет. Также была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, участвующих в модернизации украинской газотранспортной системы.
В Москве, в свою очередь, отметили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.
Новый раунд трехсторонних переговоров намечен на середину сентября.
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Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Журавко , Нафтогаз , Еврокомиссия , Верховная Рада
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