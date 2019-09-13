На Украине предрекли «газовый коллапс»

Экс-депутат Рады заявил о «шоке» в «Нафтогазе» из-за угрозы потери транзита

По словам политика "специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой", в центральном офисе "Нафтогаза" царит бардак, а сама структура превратилась в "конвейер для отмывания денег".

Кроме того, как утверждает Журавко, информация о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа не соответствует действительности. Руководство "Нафтогаза", по его словам, надеется на том, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.

"Если Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать", — привел Журавко слова источника в "Нафтогазе".

Экс-депутат отметил, что в результате топливо окажется слишком дорогим, и 16 украинских городов, включая Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье и Мариуполь, окажутся без газоснабжения.

Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.

Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии , последняя состоялась в январе.

ЕК предложила сторонам подписать новый контракт сроком на десять лет. Также была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, участвующих в модернизации украинской газотранспортной системы.

В Москве, в свою очередь, отметили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.

Новый раунд трехсторонних переговоров намечен на середину сентября.