Регистрация «Фризиума» в РФ начнется в ближайшее время

Регистрация «Фризиума» в России начнется в ближайшее время

Фармацевтическая группа Sanofi подает на регистрацию противосудорожного препарата "Фризиум" в России. Регистрация пройдет быстро, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова , отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире.

"Переговоры Минздрава с компанией Sanofi, они уже сейчас привели к тому, что Sanofi готовы в течение месяца подать досье на регистрацию ["Фризиума"]. С учетом того, что этот препарат в течение 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований, с использованием соответствующих документов, которые есть", — сказала она.

По словам министра, "Московский эндокринный завод" уже приступил к фактически окончательной отработке запуска отечественных препаратов и отечественных форм для некоторых препаратов, в частности в которых нуждаются дети. Выпуск некоторых препаратов запланирован уже на 2021 год, добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо закрывались после проверки.