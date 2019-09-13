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Регистрация «Фризиума» в России начнется в ближайшее время 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Регистрация «Фризиума» в РФ начнется в ближайшее время
Фото: РИА Новости
Фармацевтическая группа Sanofi подает на регистрацию противосудорожного препарата "Фризиум" в России. Регистрация пройдет быстро, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире.
"Переговоры Минздрава с компанией Sanofi, они уже сейчас привели к тому, что Sanofi готовы в течение месяца подать досье на регистрацию ["Фризиума"]. С учетом того, что этот препарат в течение 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований, с использованием соответствующих документов, которые есть", — сказала она.
По словам министра, "Московский эндокринный завод" уже приступил к фактически окончательной отработке запуска отечественных препаратов и отечественных форм для некоторых препаратов, в частности в которых нуждаются дети. Выпуск некоторых препаратов запланирован уже на 2021 год, добавила она.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо закрывались после проверки.
В частности, 19 августа стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.
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Комментарии1
Компании , Дмитрий Медведев , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , МВД
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