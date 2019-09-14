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Конгресс США запросил переписку глав Facebook, Google и Apple 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
США запросили переписку глав Facebook, Google и Apple
Фото: РИА Новости
Юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав Facebook, Google, Apple и Amazon в рамках антимонопольного расследования. Об этом говорится в документах на сайте ведомства.
До 14 октября компании должны будут предоставить данные, в том числе сообщения и записи телефонных разговоров руководства. Информацию должны будут передать: основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.
«Цель расследования, которым занимаются обе партии — исследовать проблемы конкурентности на цифровом рынке; (выяснить), вовлечены ли основные компании в монополистические практики онлайн, а также достаточны ли существующие антимонопольные законы, политика и уровень их исполнения для решения этих проблем», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Конгресса.
Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать расследование в отношении Facebook, Google, Apple и Amazon по факту возможных нарушений антимонопольного законодательства.
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Комментарии1
Компании , Джеф Безос , Эрик Шмидт , Ларри Пейдж , Сергей Брин , Марк Цукерберг , Тим Кук , Amazon , Конгресс США , Apple , Google , РИА Новости
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