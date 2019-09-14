США запросили переписку глав Facebook, Google и Apple

Конгресс США запросил переписку глав Facebook, Google и Apple

Apple и Юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав Facebook, Google Amazon в рамках антимонопольного расследования. Об этом говорится в документах на сайте ведомства.

«Цель расследования, которым занимаются обе партии — исследовать проблемы конкурентности на цифровом рынке; (выяснить), вовлечены ли основные компании в монополистические практики онлайн, а также достаточны ли существующие антимонопольные законы, политика и уровень их исполнения для решения этих проблем», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Конгресса.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать расследование в отношении Facebook, Google, Apple и Amazon по факту возможных нарушений антимонопольного законодательства.