SuperJet захотели переименовать

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Чемезов считает возможным ребрендинг SuperJet 

РИА «ФедералПресс» + ещё 9 2 часа назад
Глава «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что не исключает возможности ребрендинга самолета SuperJet 100 после серии проблем и авиакатастрофы в Шереметьево.
Бизнесмен считает, что российскому авиастроению необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолетах. Он отметил, что на данный момент каждый гражданский отечественный самолет является убыточным и эти убытки приходится покрывать за счет военных расходов.
Российские авиакомпании получат 15 Sukhoi Superjet 100 до конца года
Чемезов считает, что в России делают качественную военную технику, но для того, чтобы вернуть стране статус авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно увеличить объемы производства.
Также глава «Ростеха» подчеркнул, что у SuperJet 100 есть «детские проблемы», которые должны со временем пройти, сообщает РБК.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Чемезов рассказал о своей квартире за 5 млрдов рублей. По словам бизнесмена, его квартира не стоит таких денег, и он готов продать ее первому, кто предложит ему такую сумму.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии19
Компании , Видео , Сергей Чемезов , Ростех , Аэропорт Шереметьево , ФедералПресс
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