SuperJet захотели переименовать

Чемезов считает возможным ребрендинг SuperJet

Бизнесмен считает, что российскому авиастроению необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолетах. Он отметил, что на данный момент каждый гражданский отечественный самолет является убыточным и эти убытки приходится покрывать за счет военных расходов.

Чемезов считает, что в России делают качественную военную технику, но для того, чтобы вернуть стране статус авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно увеличить объемы производства.

Также глава «Ростеха» подчеркнул, что у SuperJet 100 есть «детские проблемы», которые должны со временем пройти, сообщает РБК.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Чемезов рассказал о своей квартире за 5 млрдов рублей. По словам бизнесмена, его квартира не стоит таких денег, и он готов продать ее первому, кто предложит ему такую сумму.