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Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии 

Lenta.ru + ещё 46 1 час назад
Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии
Фото: РИА Новости
Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти. Данные следуют из рейтинга Forbes в реальном времени.
В лидеры выбился американец Харольд Хамм, глава одного из крупнейших независимых нефтепроизводителей США Continental Resources. Он стал богаче на 1,5 миллиарда долларов.
Следом за ним идут совладелец и глава «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс 536 миллионов долларов), совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс 445 миллионов) и его партнер Геннадий Тимченко (плюс 422 миллиона).
Замыкает пятерку тайский основатель компании Gulf Energy Development Сарат Ратанавади (плюс 383 миллиона). Состояние всех указанных россиян более чем в два раза превышает состояния и Хамма, и Ратанавади.
Саудовская Аравия сообщила об атаке и возникшем сильном пожаре утром 14 сентября. Последовавшие разрушения привели к сокращению производства нефти в два раза. На полное восстановление добычи эксперты отводят несколько месяцев. Эр-Рияд обещает выполнить все контракты за счет имеющихся запасов, но способен ли он выполнить обещания, неизвестно. На этом фоне акции нефтяных компаний, в том числе российских, перешли к росту. Так, к примеру, в понедельник, 16 августа, акции «Лукойла» выросли на 3,38 процента, а НОВАТЭКа — на 3,78 процента.
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Комментарии4
Компании , Экономика , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Геннадий Тимченко , Харольд Хамм , Лукойл , Новатэк , Forbes
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