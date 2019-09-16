Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии

Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти. Данные следуют из рейтинга Forbes в реальном времени.

В лидеры выбился американец Харольд Хамм , глава одного из крупнейших независимых нефтепроизводителей США Continental Resources. Он стал богаче на 1,5 миллиарда долларов.

Замыкает пятерку тайский основатель компании Gulf Energy Development Сарат Ратанавади (плюс 383 миллиона). Состояние всех указанных россиян более чем в два раза превышает состояния и Хамма, и Ратанавади.

Саудовская Аравия сообщила об атаке и возникшем сильном пожаре утром 14 сентября. Последовавшие разрушения привели к сокращению производства нефти в два раза. На полное восстановление добычи эксперты отводят несколько месяцев. Эр-Рияд обещает выполнить все контракты за счет имеющихся запасов, но способен ли он выполнить обещания, неизвестно. На этом фоне акции нефтяных компаний, в том числе российских, перешли к росту. Так, к примеру, в понедельник, 16 августа, акции «Лукойла» выросли на 3,38 процента, а НОВАТЭКа — на 3,78 процента.