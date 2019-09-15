Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.46
71.25
71.38
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.91
72.74
Индексы и котировки Brent
60.25
+0.00 Золото
1488.58
+0.14 РТС
1368.93
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1074
+0.0084
30.08
1.0990
10.09
30.08
19.08

Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
России не понадобится контракт с Киевом для поставок газа в ЕС через Украину в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском секторе энергетики.
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
По его словам, ранее Киев обязался привести свои национальные законы об энергетике в соответствие с законами ЕС. Это должно быть сделано к 1 января 2020 года.
В Европе операторы трубопроводов обязаны проводить аукционы на резервирование транзитных мощностей. Это будет обязан делать и Киев.
«Даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведёт к прекращению транзита газа в ЕС», — отметил источник.
Ранее Украина, как член Европейского энергетического сообщества, обязалась имплементировать энергетические нормы ЕС к 1 января 2020 года.
Комментарии97
Компании , Видео , Газпром , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа510
SuperJet захотели переименовать
SuperJet захотели переименовать24
Украина может остаться без железных дорог
Украина может остаться без железных дорог7
Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
США выделят резервы для стабилизации рынка нефти
США выделят резервы для стабилизации рынка нефти
Видео
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
01:19
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
Рынки Компании
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
01:59
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
Компании
SuperJet захотели переименовать
01:00
SuperJet захотели переименовать
Компании
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение