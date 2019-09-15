Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным

России не понадобится контракт с Киевом для поставок газа в ЕС через Украину в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском секторе энергетики.

По его словам, ранее Киев обязался привести свои национальные законы об энергетике в соответствие с законами ЕС. Это должно быть сделано к 1 января 2020 года.

В Европе операторы трубопроводов обязаны проводить аукционы на резервирование транзитных мощностей. Это будет обязан делать и Киев.

«Даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведёт к прекращению транзита газа в ЕС», — отметил источник.

Ранее Украина, как член Европейского энергетического сообщества, обязалась имплементировать энергетические нормы ЕС к 1 января 2020 года.