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«Лукойл» признан крупнейшей частной компанией России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 3 часа назад
«Лукойл» признан крупнейшей частной компанией России
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes поместил «Лукойл» на первое место в рейтинге крупнейших российских частных компаний. Выручка корпорации по итогам прошлого года составила 8,036 трлн рублей, более чем в четыре раза превысив выручку своего ближайшего соперника.
На вторую строчку рейтинга Forbes поместил «Сургутнефтегаз» (выручка составила 1,867 трлн рублей).
Третье место в рейтинге с показателем 1,533 трлн рублей заняла компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
«Магнит» — один из крупнейших российских ретейлеров — находится на четвертой строчке с выручкой 1,237 трлн рублей.
Замыкает пятерку лидеров «Татнефть» с выручкой 910,5 млрд рублей.
В список также вошли «Новатэк» (831,8 млрд рублей), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (806,4 млрд рублей), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 756,7 млрд рублей), «Норильский никель» (733,1 млрд рублей) и группа компаний «Мегаполис», владеющая и управляющая активами в сфере дистрибьюции и логистики товаров повседневного спроса (706,7 млрд рублей).
Всего в списке значатся 200 частных компаний, общая рублевая выручка которых, по данным журнала, за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 трлн рублей. Только 19 компаний из списка показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом, а самый большой рост (в среднем на 60,2%), как и годом ранее, продемонстрировали угольные компании.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян, оценив их по размеру состояния.
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Комментарии
Компании , Сургутнефтегаз , Татнефть , "Магнит" , X5 Retail Group , Евраз , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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