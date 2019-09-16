«Лукойл» признан крупнейшей частной компанией России

Журнал Forbes поместил «Лукойл» на первое место в рейтинге крупнейших российских частных компаний. Выручка корпорации по итогам прошлого года составила 8,036 трлн рублей, более чем в четыре раза превысив выручку своего ближайшего соперника.

На вторую строчку рейтинга Forbes поместил «Сургутнефтегаз» (выручка составила 1,867 трлн рублей).

Третье место в рейтинге с показателем 1,533 трлн рублей заняла компания X5 Retail Group , управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

«Магнит» — один из крупнейших российских ретейлеров — находится на четвертой строчке с выручкой 1,237 трлн рублей.

Замыкает пятерку лидеров «Татнефть» с выручкой 910,5 млрд рублей.

Всего в списке значатся 200 частных компаний, общая рублевая выручка которых, по данным журнала, за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 трлн рублей. Только 19 компаний из списка показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом, а самый большой рост (в среднем на 60,2%), как и годом ранее, продемонстрировали угольные компании.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян, оценив их по размеру состояния.