Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.19
70.90
70.95
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.37
71.69
Индексы и котировки Brent
66.06
+1.69 Золото
1503.09
+0.04 РТС
1386.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1066
+0.0097
02.09
1.0969
12.09
02.09
21.08

«Ашан» запускает продажу товаров на интернет-площадке Tmall 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
«Ашан» открыл интернет-магазин на платформе Tmall
Фото: РИА Новости
Торговая сеть «Ашан»запускает продажу электроники, бытовой химии, косметики и других товаров на принадлежащей Alibaba Group платформе Tmall сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Aliexpress.
«Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть «Ашан», которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября», — сообщает пресс-служба Aliexpress.
Отмечается, что «покупателям будут доступны около 7000 товарных наименований из наиболее популярных категорий ритейлера, включая электронику, бытовую химию, косметику, товары для животных и другие».
В конце июля в AliExpress сообщили, что на интернет-площадке Tmall начнут продавать одежду российских дизайнеров для увеличения среднего чека покупки и привлечения новой аудитории.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Rambler News Service: последние новости
СМИ узнали о возможности РФ поставлять газ в ЕС через Украину без контракта с Киевом СМИ узнали о возможности РФ поставлять газ в ЕС через Украину без контракта с Киевом Оператор газопровода OPAL ограничит доступ «Газпрома» к его мощностям Оператор газопровода OPAL ограничит доступ «Газпрома» к его мощностям Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Компании , Ашан , Alibaba
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко напомнил России о компенсациях
Лукашенко напомнил России о компенсациях
На черный день: почему россияне не копят
На черный день: почему россияне не копят
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке93
Россия усилит безопасность энергообъектов
Россия усилит безопасность энергообъектов
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию10
Видео
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
Личный счет
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
00:36
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Личный счет Экономика
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России