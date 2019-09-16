«Ашан» открыл интернет-магазин на платформе Tmall

Торговая сеть «Ашан»запускает продажу электроники, бытовой химии, косметики и других товаров на принадлежащей Alibaba Group платформе Tmall сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Aliexpress.
«Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть «Ашан», которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября», — сообщает пресс-служба Aliexpress.
Отмечается, что «покупателям будут доступны около 7000 товарных наименований из наиболее популярных категорий ритейлера, включая электронику, бытовую химию, косметику, товары для животных и другие».
В конце июля в AliExpress сообщили, что на интернет-площадке Tmall начнут продавать одежду российских дизайнеров для увеличения среднего чека покупки и привлечения новой аудитории.