«Ашан» открыл интернет-магазин на платформе Tmall

«Ашан» запускает продажу товаров на интернет-площадке Tmall

«Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть «Ашан», которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября», — сообщает пресс-служба Aliexpress.

Отмечается, что «покупателям будут доступны около 7000 товарных наименований из наиболее популярных категорий ритейлера, включая электронику, бытовую химию, косметику, товары для животных и другие».

В конце июля в AliExpress сообщили, что на интернет-площадке Tmall начнут продавать одежду российских дизайнеров для увеличения среднего чека покупки и привлечения новой аудитории.