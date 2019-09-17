В России готовят новые ограничения на продажу алкоголя

10 тысяч российских кафе, баров и ресторанов могут перестать продавать алкоголь по вине депутатов, заявил «Коммерсанту» директор Infoline Михаил Бурмистров.
Группа единороссов подготовила законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров.
В пояснительной записке к документу сказано, что к таким население относится негативно, потому что те нарушают его право на тишину и отдых.
По словам Михаила Бурмистрова, принятие проекта приведет к тому, что примерно 10 тысяч заведений в стране больше не смогут продавать спиртное, главным образом магазины разливного пива с несколькими столиками внутри и алкомаркеты, работающие по лицензии общепита.
Ограничения могут коснуться и небольших крафтовых баров, считает бренд-менеджер сети пабов «Джон Донн» Сергей Меньшиков.
Законопроект уже был концептуально, но при условии доработки поддержан правительством. Автор отзыва — руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко.
Завтра документ будет рассмотрен и, по словам осведомленного собеседника «Коммерсанта», в целом поддержан комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.