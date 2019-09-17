В России готовят новые ограничения на продажу алкоголя

Россиянам перекроют доступ к алкоголю

10 тысяч российских кафе, баров и ресторанов могут перестать продавать алкоголь по вине депутатов, заявил «Коммерсанту» директор Infoline Михаил Бурмистров

Группа единороссов подготовила законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров.

В пояснительной записке к документу сказано, что к таким население относится негативно, потому что те нарушают его право на тишину и отдых.

По словам Михаила Бурмистрова, принятие проекта приведет к тому, что примерно 10 тысяч заведений в стране больше не смогут продавать спиртное, главным образом магазины разливного пива с несколькими столиками внутри и алкомаркеты, работающие по лицензии общепита.

Ограничения могут коснуться и небольших крафтовых баров, считает бренд-менеджер сети пабов « Джон Донн » Сергей Меньшиков.

Законопроект уже был концептуально, но при условии доработки поддержан правительством. Автор отзыва — руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко