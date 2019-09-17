Газпром заработает на европейском выборе Украины

Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС , Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный.

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом, заявил ТАСС источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые Газпром сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Получается, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», — пояснил собеседник.

«Даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен, для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база», — заключил эксперт.

Он напомнил, что прецедент успешных поставок Газпрома по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть: с 1 января по 12 марта 2019 года Газпром поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

Собственно, такая же схема действует и в отношении газопровода Opal, который является продолжением «Северного потока-2» по сухопутной территории ЕС. Половину мощности этой трубы Газпрому приходится бронировать через аукционы. Недавно Польша сделала подарок Украине, через суд отменив это исключение для газопровода из норм Третьего энергопакета ЕС. Газпрому пришлось сократить прокачку топлива через Opal примерно на 0,6 млн кубов в час.

При этом увеличились на 0,3 млн кубов в час транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока». С другой стороны, Газпром заставили увеличить прокачку газа через украинскую трубу. В частности, заявка на прокачку газа через станцию «Вельке Капушаны», которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 млн кубометров против 145,4 млн кубометров, которые в среднем качались до ограничения доступа Газпрома к Opal.

Если Украина сделает все необходимое для интеграции в энергетическое пространство с ЕС, то переход на аукционы будет даже на руку Газпрому.

Газовые переговоры даже в трехстороннем формате ожидаются крайне тяжелые. Первый раунд после смены власти на Украине ожидается на этой неделе — 19 сентября. Нынешнее руководством «Нафтогаза» подписывать контракт вообще не хочет, поэтому всячески будет мешать конструктивному разговору. При этом Украина выдвигает заведомо невыполнимые требования для Газпрома типа прокачки 90 млрд кубометров газа по условию «качай или плати». Не говоря уже о геополитической напряженности.

«Если бы установили систему проведения аукционов без контракта, то не надо было договариваться с «Нафтогазом» или с отделенным от него оператором ГТС о самом факте транзита. Тогда обязанности были бы у двух сторон. По крайней мере, будут определены четкие правила игры. Украина условно раз в полгода обязуется провести аукцион, Газпром участвует в нем как единственный поставщик и получает определенный объем мощностей украинской ГТС», — поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На самом деле, форма аукционов — это абсолютная профанация. С точки зрения имиджа, Украина сможет показывать, что она якобы часть Европы. Но изначально цель аукционов в том, чтобы создать точку конкуренции, чтобы в рамках аукциона компании боролись и предлагали более выгодные условия за место в трубе. Но за украинскую трубу борьбы не будет, ведь единственный возможный поставщик газа — Газпром. Здесь та же ситуация, как и с Opal: что там на входе в трубу нет никого, кроме Газпрома, что здесь с востока Украины другого поставщика нет и не будет», — рассуждает нефтегазовый эксперт.

Какой именно объем мощностей Украина могла бы выставлять на аукционе, сейчас сложно сказать. Проектная мощность украинской ГТС на границе с ЕС изначально составляла 142,5 млрд кубометров, однако такие объемы никогда не транспортировались. И физически украинская ГТС сегодня вряд ли сможет прокачать 142 млрд кубов — техническое состояние трубы не позволит это сделать, говорит Юшков. Однако Газпрому столько и не нужно. В прошлом году было прокачано 86,8 млрд кубометров. В следующем году 15 млрд кубов уйдет по первой нитке «Турецкого потока», с другой стороны, 12 млрд кубов придет из-за ограничений по Opal.

«Для Газпрома важно продержаться январь, февраль и март 2020 года, а дальше нужно будет качать значительно меньше газа через Украину. Даже если в январе-марте 2020 года будет загрузка газопровода на 60 млрд кубов в годовом выражении, то благодаря тем запасам газа, которые Газпром сделал в европейских хранилищах, он вполне сможет пройти, проскочить отопительный сезона без проблем», — считает эксперт ФНЭБ.

Идея аукциона может быть выгодна Газпрома также потому, что аукцион проводится в открытом режиме, тогда как транзитный контракт — это коммерческая тайна, которая не подлежит огласке (хотя «сливы» в СМИ, конечно, бывают). Это значит, что условия транспортировки газа при аукционе по продаже мощностей украинской ГТС будут известны всем. А здесь главное — это тарифы на транспортировку топлива и объемы.

«Если в истории с аукционами возникнет конфликт, то сразу станет понятно, кто прав, а кто виноват. Споры могут быть по тарифу на прокачку газа — европейские ли они или завышенные», — указывает Игорь Юшков.

Что касается Украины, то для нее выгоден любой вариант, при котором сохраняется транзит по ее территории. Потому что это приносит прибыль. Прокачка российского газа в 2018 году на 86,8 млрд кубов принесла Украине 2,1 млрд долларов, оплаченных Газпромом. Во-вторых, транзит российского газа позволяет Украине импортировать газ по реверсным схемам для собственных нужд. Без транзита почти невозможен будет и реверс. Это грозит энергетическим коллапсом в отопительный сезон. Отсутствие транзита приведет к дефициту газа в Европе и росту цен на него на споте. Даже если Украине вдруг удастся найти лишний газ в Европе, то он будет дорогой и еще будет накладываться цена физической доставки его на Украину.

«Если транзит через Украину этой зимой сорвется, то выиграют лишь определенные элиты, которые ориентируются на США, так как они хорошо выполнят свою работу», — говорит эксперт.

На самом деле, Украине выгодней подписать контракт хотя бы на один год, а лучше на 10 лет. Потому что это дает им гарантию сохранения транзита в том или ином виде. Если же ситуацию отдать на откуп аукционам, то Газпром в любой момент может отказаться участвовать в выкупе мощностей украинской трубы. Учитывая, что других поставщиков просто нет, это будет означать крест на украинский ГТС. И это может произойти уже второй половине 2020 года, когда обходные газопроводы должны заработать.

«Украине, конечно, более выгоден долгосрочный контракт. Поэтому Украина и требует 10-летний контракт с невероятными условиями, чтобы гарантировать себе долгосрочную загрузку трубы. Это и постоянная прибыль для Киева, и возможность потом продать трубу. Без гарантий загрузки ее никто не захочет покупать. Наконец, с помощью контракта Украина привязывает к себе Россию, которая оказывается зависима от страны-транзитера», — рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Газпрому же выгодней аукционы или контракт на один год. Потому что по мере ввода в строй обходных газопроводов он сможет снимать ненужные объемы с украинской трубы и экономить на оплате транзитных услуг.

Поэтому имеются сомнения, что Украина вовремя проведет реформу и организует систему аукционов к 1 января 2020 года.