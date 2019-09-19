Турции предложили купить МС-21 и SSJ-100

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации», — передает его слова «Интерфакс».

Также Россия представила Турции в Стамбуле истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200ЧС.

В понедельник среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет, отправившись из Жуковского в Стамбул.