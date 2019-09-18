Греф рассказал о переименовании Сбербанка

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Греф ответил на вопрос об отказе от слова «банк» в названии Сбербанка 

Rambler News Service + ещё 1 35 минут назад
Сбербанк не откажется от слова «банк» в названии, так как это противоречило бы законодательству, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
«Если говорить о Сбербанке, то законом установлено, что в названии банка должно присутствовать название "банк". Поэтому название "банк" вряд ли потеряем. Пока норма будет действовать, мы не можем ее нарушить. Что касается всех остальных наших активностей, то мы в процессе размышлений и как только мы эти размышления приведём к финишным решениям, мы об этом обязательно объявим», — заявил Греф.
В декабре 2018 года Греф рассказал журналистам о том, что из названия Сбербанка может быть исключено слово «банк». При этом он подчеркнул, что в финансовой части Сбербанка название «банк» все равно должно присутствовать по закону.
«Сейчас рано ещё об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять. Мы сейчас эту тему проговариваем. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — сказал глава Сбербанка.
Ранее Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Он будет использоваться в рамках определяемых направлений деятельности компании, сообщали в пресс-службе Сбербанка.
«Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности. Направление на регистрацию указанных обозначений также отвечает указанным целям. Использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании», — говорилось в сообщении.
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Комментарии8
Компании , Видео , Герман Греф , Сбербанк России
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