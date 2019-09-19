«Газпром» заявил о плане Б по транзиту газа

Алексей Миллер. План Б в ситуации с транзитом газа через Украину заключается в продлении действующего контракта с Киевом на небольшой промежуток времени. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава «Газпрома»

«Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, — это правовой вопрос. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит», — пояснил он.

По словам Миллера, план Б обсуждается, поскольку есть риск, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого газотранспортного оператора, независимого регулятора.