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«Газпром» заявил о плане Б по транзиту газа 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
«Газпром» заявил о плане Б по транзиту газа
Фото: РИА Новости
План Б в ситуации с транзитом газа через Украину заключается в продлении действующего контракта с Киевом на небольшой промежуток времени. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, — это правовой вопрос. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит», — пояснил он.
По словам Миллера, план Б обсуждается, поскольку есть риск, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого газотранспортного оператора, независимого регулятора.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром
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