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Названа главная угроза «Северному потоку-2» 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
Шансы построить газопровод «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, сохраняются, потому что работы в экономической зоне Дании займут не менее пяти недель, и она может успеть дать разрешение на строительство. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.
По его словам, к настоящему времени завершено более 81 процента от всей протяженности газопровода и строительство обеих веток ведется строго по графику.
«Ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», — пояснил Миллер, подчеркнув, что «Рубикон» по срокам строительства пока не пройден.
Маршрут «Северного потока-2» проходит по дну Балтийского море из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. К настоящему времени не выдала разрешение на строительство газопровода только Дания. Эксперты не исключают, что если противоречия не разрешатся в ближайшее время, то проект затянется на восемь месяцев и подорожает на 660 миллионов евро. Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря, должно дойти до датской территории в начале октября.
Ранее Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, которая выступает одним из инвесторов проекта, заявил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. При этом он сказал, что не видит проблем в позиции датских властей.
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Комментарии19
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Райнер Зеле , Газпром , РИА Новости
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