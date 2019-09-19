Названа главная угроза «Северному потоку-2»

Шансы построить газопровод «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, сохраняются, потому что работы в экономической зоне Дании займут не менее пяти недель, и она может успеть дать разрешение на строительство. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер , передает РИА Новости.

По его словам, к настоящему времени завершено более 81 процента от всей протяженности газопровода и строительство обеих веток ведется строго по графику.

«Ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», — пояснил Миллер, подчеркнув, что «Рубикон» по срокам строительства пока не пройден.

Маршрут «Северного потока-2» проходит по дну Балтийского море из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. К настоящему времени не выдала разрешение на строительство газопровода только Дания. Эксперты не исключают, что если противоречия не разрешатся в ближайшее время, то проект затянется на восемь месяцев и подорожает на 660 миллионов евро. Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря, должно дойти до датской территории в начале октября.