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«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции, до конца года запустит еще шесть 

Прайм 50 минут назад
«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции
Фото: РИА Новости
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) представила финальный вариант своей новой концепции, открыв новый магазин в Москве; до конца года компания планирует открыть еще шесть таких объектов, говорится в сообщении X5 Retail.
"До конца этого года "Пятерочка" планирует открыть еще шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области, а также оптимизировать процесс поставки новых материалов и оборудования. С 2020 года новая концепция будет постепенно применяться для всех новых и реконструируемых магазинов", — говорится в сообщении.
Торговая сеть открыла пилотный магазин в новой концепции в середине мая. Финальный вариант концепции планировалось представить осенью. В пятницу X5 сообщила об открытии первого универсама "Пятерочка" в новой концепции, магазин торговой площадью 360 квадратных метров и ассортиментом около 5 тысяч позиций открылся в Москве на Малой Филевской улице.
Последнее глобальное обновление "Пятерочки" началось в 2013 году и завершилось в 2017 году. X5 отмечает, что новая концепция учитывает тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей, которые изменились с момента последнего обновления сети.
"Изменения в ассортименте отражают особый фокус на свежей продукции: категория fresh увеличилась почти в два раза и заняла около половины торгового зала — 150 квадратных метров, выкладка овощей и фруктов и часть продуктов с короткими сроками годности организована на "фреш-арене". Вместе с этим в новой "Пятерочке" представлен большой ассортимент готовой продукции", — приводится пример в релизе.
X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 15 260. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.
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Компании , X5 Retail Group
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