Гендиректор «Дикси» покидает свой пост

Гендиректор «Дикси» Беляков покидает свой пост

"Сергей Беляков принял решение покинуть должность. Временно исполняющим обязанности гендиректора "Дикси" будет директор дивизиона "Виктория" Олег Жуников", — сказали в компании.

Студенников в минувшую среду сообщил журналистам, что на Кипре создана холдинговая компания DKBR Mega Retail Group, которая владеет и управляет розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову — 49%. По словам Студенникова, выручка объединенной компании в 2019 году планируется на уровне 800 миллиардов рублей — это выводит ее на третье место среди российских ритейлеров по объему выручки.