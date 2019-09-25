Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.49
70.70
70.80
Прогноз
30.09 – 07.10
$
64.50
70.60
Индексы и котировки Brent
62.22
–0.05 Золото
1531.27
+0.17 РТС
1345.54
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1000
–0.0043
10.09
1.1043
22.09
11.09
30.08

У ВТБ появился свой мобильный оператор 

Банки.ру + ещё 12 1 час назад
У ВТБ появился свой мобильный оператор
Фото: ТАСС
С 25 сентября начал работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — «ВТБ Мобайл». Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2, уточняется в сообщении кредитной организации.
Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе сим-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.
Одним из главных преимуществ нового продукта банк называет бесплатную мобильную связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 СМС, для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тыс. рублей в месяц).
Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:
ВТБ
В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и Интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.
Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении «ВТБ Мобайл». По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.
«В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
ВТБ
Заемщики поневоле: кредит можно повесить на любого
Банки.ру: последние новости
СМИ: группа QIWI может продать проект «Совесть» СМИ: группа QIWI может продать проект «Совесть» Сбербанк сообщил о кадровых изменениях в блоке «Технологии» Сбербанк сообщил о кадровых изменениях в блоке «Технологии» Сбербанк предложил корпоративным клиентам оптовые закупки через интернет-банк Сбербанк предложил корпоративным клиентам оптовые закупки через интернет-банк
Комментарии
Компании , Банк ВТБ , Tele2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе
Греф назвал МВФ мертвым органом
Греф назвал МВФ мертвым органом
Путин раскрыл вложения России в Венесуэлу
Путин раскрыл вложения России в Венесуэлу1