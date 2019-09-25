У ВТБ появился свой мобильный оператор

С 25 сентября начал работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — «ВТБ Мобайл». Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2 , уточняется в сообщении кредитной организации.

Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе сим-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.

Одним из главных преимуществ нового продукта банк называет бесплатную мобильную связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 СМС, для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тыс. рублей в месяц).

Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:

ВТБ

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и Интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении «ВТБ Мобайл». По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.

«В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.