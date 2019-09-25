Совкомбанк стал участником Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде

Совкомбанк стал первым российским банком, подписавшим «Принципы ответственной банковской деятельности» Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI). Об этом сообщает пресс-служба банка.

22 сентября в рамках Генассамблеи ООН 130 крупнейших мировых банков и 46 их руководителей, среди которых был председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев , представили «Принципы ответственной банковской деятельности».

Гусев заявил, что дальнейшее развитие банка будет основано на поддержании баланса между обеспечением стабильной доходности для акционеров, достойного уровня жизни для сотрудников, высокого качества услуг для клиентов и положительного влияния на общество в целом.

«Принципы ответственной банковской деятельности» были разработаны группой 30 ведущих банков в рамках инновационного глобального партнерства между банками и Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде.

Данная инициатива представляет собой программу сотрудничества между ООН и частным сектором, а ее участниками уже стали более 240 финансовых организаций по всему миру.