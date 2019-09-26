Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

Компания X5 Retail Group , которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует трансформировать сегмент гипермаркетов, ряд магазинов "Карусель" будет закрыт, говорится в сообщении X5.

"Трансформация "Карусели" будет происходить в течение двух лет. Основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета "Карусель" (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрёстку". Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года", — говорится в сообщении.

В свою очередь 20 гипермаркетов — все они являются арендованными — будут закрыты к 2022 году. При этом 37 объектов (14 арендованных, 23 — в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", пока менеджмент тестирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

X5 оценивает негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года (по стандарту IAS 17) в 5-6 миллиардов рублей без влияния на денежный поток. Ритейлер указывает, что решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии компании, "которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и увеличение возврата на инвестиции".

"Это также отражает стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли: "магазины у дома" и супермаркеты всё больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок", — отмечается в релизе.