Когда госкорпорации пустят с молотка?

Состоится ли приватизация госкорпораций — «Аэрофлота» и РЖД?

Сейчас приватизация практически остановилась. Даже если ради экономического рывка и решатся на приватизацию, то с учетом обычной скорости к запланированному рывку уже не успеют

Источники «Интерфакса» сообщили о планах Минфина на продажу пакетов в крупнейших компаниях. Однако в Минфине сообщили, что планы пока не поменялись. Нельзя сказать, что Минфин опроверг сообщение агентства, чей источник сообщил, что ведомство предложило внести в план приватизации «Аэрофлот» РЖД и Первый канал. Но пока этого в плане нет, о чем и заявили в Минфине.

Новую волну приватизации госкорпораций, конечно, исключать нельзя. Но, что касается РЖД, то часть ее активов уже продали частным собственникам. Это и перевозка грузов, и Центральная пригородная пассажирская компания, если проще — подмосковные электрички. Первый канал тоже частично принадлежит частникам, хотя контроль у государства. И с учетом убыточности телеканала, приватизация — скорее, вопрос политический.

А вот госпакет в «Аэрофлоте», конечно, частные инвесторы могли бы купить с удовольствием. Вот только, разговоры о приватизации национального авиаперевозчика ведут уже 15 лет, но продажу постоянно откладывают. Причем, против выступало и руководство корпорации, замечая, что государство получило бы не такие уж большие деньги. Да и в самом правительстве идея нравилась далеко не всем. Объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев

«Частному собственнику, мягко говоря, не столь важны все те проекты, которые «Аэрофлот» реализует в рамках соцпрограмм — ему будет важна чистая прибыль. И, конечно, по этому показателю, «Аэрофлот» вполне имеет потенциал по значительному росту, но — ценой отказа от «плоских» тарифов, возможно, ценой отказа от отечественных самолетов и так далее».

Споры о приватизации — еще и идеологические. Есть позиция Германа Грефа , который считает, что Сбербанк нужно полностью приватизировать. Так будет эффективнее. Власти, в том числе ЦБ , эту точку зрения не разделяют: государство должно сохранять контроль над такими институтами. Хотя с трудом представляется, что частным владельцам позволят совершить с банком что-то, что идет вразрез с госинтересами.

Также не очень верится, что частному собственнику крупнейшей авиакомпании дозволят отказаться от закупки российских самолетов. Да и частники их тоже купят, если они будут хорошими и экономически привлекательными. Что же касается эффективности, технологического развития компаний, которые сейчас принадлежат государству — то есть позиция главы Счетной палаты . В недавнем интервью Business FM Алексей Кудрин заметил, что большая доля государства в промышленности мешает выполнению нацпроектов и развитию экономики:

«Наличие этого большого сектора с очень вялыми программами научно-технического прогресса — одна из причин, почему мы сегодня не наращиваем так быстро производительность труда. По какой-то причине внутри государственного сектора нет достаточных стимулов. И мы понимаем, что эти стимулы, как правило, рождаются в области конкуренции, где больше частного сектора. И все ключевые прорывные компании в мире — это в основном частные компании. Поэтому наличие государственной собственности оказывается препятствием».

Последние годы происходил как раз обратный процесс: частные структуры переходили под крыло государства. Это было особенно заметно в нефтяной промышленности. А когда какие-то активы все-таки приватизировали, то делали это не столько ради эффективности, сколько ради поступлений в бюджет. Это, вообще, характерная тенденция. Когда у казны проблемы — сразу вспоминают о приватизации и действительно немного продают. Когда проблем нет, как сейчас, то о приватизации забывают. За последние годы продажа крупных госактивов практически остановилась. И даже, если ради экономического рывка и решатся на приватизацию, то с учетом обычной скорости, к запланированному рывку уже не успеют. Разве что к следующему.