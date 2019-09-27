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Состоится ли приватизация госкорпораций — «Аэрофлота» и РЖД? 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
Когда госкорпорации пустят с молотка?
Фото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
Сейчас приватизация практически остановилась. Даже если ради экономического рывка и решатся на приватизацию, то с учетом обычной скорости к запланированному рывку уже не успеют
Источники «Интерфакса» сообщили о планах Минфина на продажу пакетов в крупнейших компаниях. Однако в Минфине сообщили, что планы пока не поменялись. Нельзя сказать, что Минфин опроверг сообщение агентства, чей источник сообщил, что ведомство предложило внести в план приватизации «Аэрофлот», РЖД и Первый канал. Но пока этого в плане нет, о чем и заявили в Минфине.
Новую волну приватизации госкорпораций, конечно, исключать нельзя. Но, что касается РЖД, то часть ее активов уже продали частным собственникам. Это и перевозка грузов, и Центральная пригородная пассажирская компания, если проще — подмосковные электрички. Первый канал тоже частично принадлежит частникам, хотя контроль у государства. И с учетом убыточности телеканала, приватизация — скорее, вопрос политический.
А вот госпакет в «Аэрофлоте», конечно, частные инвесторы могли бы купить с удовольствием. Вот только, разговоры о приватизации национального авиаперевозчика ведут уже 15 лет, но продажу постоянно откладывают. Причем, против выступало и руководство корпорации, замечая, что государство получило бы не такие уж большие деньги. Да и в самом правительстве идея нравилась далеко не всем. Объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:
«Частному собственнику, мягко говоря, не столь важны все те проекты, которые «Аэрофлот» реализует в рамках соцпрограмм — ему будет важна чистая прибыль. И, конечно, по этому показателю, «Аэрофлот» вполне имеет потенциал по значительному росту, но — ценой отказа от «плоских» тарифов, возможно, ценой отказа от отечественных самолетов и так далее».
Споры о приватизации — еще и идеологические. Есть позиция Германа Грефа, который считает, что Сбербанк нужно полностью приватизировать. Так будет эффективнее. Власти, в том числе ЦБ, эту точку зрения не разделяют: государство должно сохранять контроль над такими институтами. Хотя с трудом представляется, что частным владельцам позволят совершить с банком что-то, что идет вразрез с госинтересами.
Также не очень верится, что частному собственнику крупнейшей авиакомпании дозволят отказаться от закупки российских самолетов. Да и частники их тоже купят, если они будут хорошими и экономически привлекательными. Что же касается эффективности, технологического развития компаний, которые сейчас принадлежат государству — то есть позиция главы Счетной палаты. В недавнем интервью Business FM Алексей Кудрин заметил, что большая доля государства в промышленности мешает выполнению нацпроектов и развитию экономики:
«Наличие этого большого сектора с очень вялыми программами научно-технического прогресса — одна из причин, почему мы сегодня не наращиваем так быстро производительность труда. По какой-то причине внутри государственного сектора нет достаточных стимулов. И мы понимаем, что эти стимулы, как правило, рождаются в области конкуренции, где больше частного сектора. И все ключевые прорывные компании в мире — это в основном частные компании. Поэтому наличие государственной собственности оказывается препятствием».
Последние годы происходил как раз обратный процесс: частные структуры переходили под крыло государства. Это было особенно заметно в нефтяной промышленности. А когда какие-то активы все-таки приватизировали, то делали это не столько ради эффективности, сколько ради поступлений в бюджет. Это, вообще, характерная тенденция. Когда у казны проблемы — сразу вспоминают о приватизации и действительно немного продают. Когда проблем нет, как сейчас, то о приватизации забывают. За последние годы продажа крупных госактивов практически остановилась. И даже, если ради экономического рывка и решатся на приватизацию, то с учетом обычной скорости, к запланированному рывку уже не успеют. Разве что к следующему.
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Комментарии5
Компании , Статьи , Экономика , Олег Пантелеев , Алексей Кудрин , Герман Греф , Аэрофлот , Сбербанк России , Счетная палата , РЖД , Минфин , Центральный банк России , Интерфакс , Business FM
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