«Это трагедия»: Польша ополчилась на «Газпром»

«Газпром» чуть не устроил трагедию в Польше. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава местной государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк

В 2016 году Европейская комиссии позволила «Газпрому» на 100% (36 миллиардов кубических метров в год) использовать мощности OPAL — сухопутного, по территории Германии, продолжения газопровода «Северный поток».

Польша оспорила это решение в Европейском суде — высшей инстанции Суда ЕС . В начале сентября тот аннулировал решение ЕК, разрешив российской компании использовать лишь 50% мощностей OPAL.

Вчера на полях Всепольского экономического саммита Петр Возняк заявил, что если бы суд не принял такое решение, на юго-востоке Польши не хватило бы газа, а если бы решение было принято не в 2019 году, а в 2021-м, в поставках произошел бы перерыв, последствия которого были бы трагическими, потому что позволить себе перерыв польские клиенты не могут.

Глава PGNiG отметил, что благодаря тому, что OPAL «удалось остановить», российский газ будет поступать в Польшу транзитом через Украину.