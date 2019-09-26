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Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
RT на русском
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52 минуты назад
Фото:
Reuters
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Роскомнадзор
завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства