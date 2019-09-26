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Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei 

RT на русском + ещё 6 52 минуты назад
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Фото: Reuters
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства