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В Европе отказались запрещать Huawei 

Lenta.ru 1 час назад
В Европе отказались запрещать Huawei
Фото: globallookpress.com
Норвегия не станет ограничивать участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в строительстве сети 5G в стране. Об этом заявил министр цифрового развития Николай Аструп, передает Reuters.
По его словам, норвежские власти наладили хороший контакт с компаниями в области безопасности, и теперь те сами могут выбирать партнеров, никаких запретов нет.
В январе министр юстиции Норвегии Миккел Вара утверждал, что власти задумываются о запрете на использование продукции Huawei. Тогда он подчеркивал, что Норвегия имеет такие же основания для беспокойства, как США и Великобритании, которые подозревают китайскую компанию в шпионаже с помощью своего оборудования.
По его словам, Осло присмотрится к тому, какие шаги предпримут другие страны, особенно американские и британские власти, чтобы принять собственное решение.
Ранее в сентябре сообщалось, что Huawei без официального объявления открыл исследовательскую лабораторию в Лондоне, прямо напротив строящейся штаб-квартиры Google. В ней компания, как утверждают источники, займется проблемами искусственного интеллекта, в частности, развитием машинного зрения, которое необходимо для беспилотных автомобилей. Сейчас в офисе Huawei в Лондоне работают порядка 60 инженеров.
США обвиняют Huawei в краже технологий и использовании устройств для шпионажа в интересах китайских властей. Введенные санкции закрывают для компании доступ к американским компонентам и технологиям. И хотя до ноября для Huawei еще действует отсрочка, новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro вышли в сентябре без лицензионных приложений Google.
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Компании , Google , Reuters
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