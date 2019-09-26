Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.47
70.37
70.42
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.84
71.10
Индексы и котировки Brent
62.16
+0.14 Золото
1509.15
+0.05 РТС
1359.59
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
26.09
1.0928
–0.0082
11.09
1.1010
23.09
12.09
01.09

ExxonMobil продаст норвежские активы за $4,5 млрд 

News.ru + ещё 1 43 минуты назад
ExxonMobil продаст норвежские активы за $4,5 млрд
Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская корпорация ExxonMobil продаст активы в сфере нефтедобычи и геологоразведки в Норвегии местной Var Energy за $4,5 млрд
В число активов входят доли Exxon в более чем 20 действующих месторождениях. Оператор большинства из них — норвежская Equinor. Совокупная добыча на этих месторождениях составляет около 150 тысяч баррелей в сутки, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя корпорации.
Закрытие сделки ожидается в конце 2019 года. Она будет осуществлена в рамках плана по реализации непрофильных активов Exxon на $15 млрд
Как ранее писал News.ru, на шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Согласно сообщению Equinor, разведочное бурение на проекте началось в октябре 2018 года и осуществлялось консорциумом нефтегазовых компаний в составе Equinor, Petoro, ExxonMobil и Total. По итогам работ были обнаружены новые запасы газа и конденсата. Их объём, согласно предварительной оценке, составляет от 6 до 25 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении.
Чувство долга: что делать с просрочкой по ипотеке
News.ru: последние новости
X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов «Карусель» к 2022 году X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов «Карусель» к 2022 году Любимое мороженое Путина хотят делать на экспорт Любимое мороженое Путина хотят делать на экспорт Виртуальный мобильный оператор появится у ВТБ Виртуальный мобильный оператор появится у ВТБ
Комментарии
Компании , Exxon Mobil , Total , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ
Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ3
Новые санкции: США ударили по России
Новые санкции: США ударили по России15
За ловлю рыбу захотели брать в десятки раз больше
За ловлю рыбу захотели брать в десятки раз больше4
Зеленский объявил о снятии санкций с России
Зеленский объявил о снятии санкций с России418
В Киеве не согласились с ЕС по «Северному потоку 2»
В Киеве не согласились с ЕС по «Северному потоку 2»5
Видео
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Часть россиян освободили от налогов
01:06
Часть россиян освободили от налогов
Личный счет
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение