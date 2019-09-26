ExxonMobil продаст норвежские активы за $4,5 млрд

Американская корпорация ExxonMobil продаст активы в сфере нефтедобычи и геологоразведки в Норвегии местной Var Energy за $4,5 млрд

В число активов входят доли Exxon в более чем 20 действующих месторождениях. Оператор большинства из них — норвежская Equinor. Совокупная добыча на этих месторождениях составляет около 150 тысяч баррелей в сутки, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя корпорации.

Закрытие сделки ожидается в конце 2019 года. Она будет осуществлена в рамках плана по реализации непрофильных активов Exxon на $15 млрд