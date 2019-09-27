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Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Deutsche Welle могут признать в РФ иностранным агентом
Фото: РИА Новости
Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус в России, заявил журналистам глава комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Немецкая волна", как мы считаем, обладает всеми признаками иноагента, они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента", — заявил он журналистам.
Также он отметил, что в деятельности медиахолдинга обнаружены признаки оправдания экстремизма.
Материалы для включения медиахолдинга в перечень организаций-иноагентов будут направлены в Минюст, подчеркнул депутат.
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Компании , Другое , Василий Пискарев , Госдума , Минюст РФ , Deutsche Welle
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