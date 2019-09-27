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ФАС продолжит рассмотрение дела против Apple 1 ноября 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
ФАС продолжит рассмотрение дела против Apple
Фото: Reuters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продолжит рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Предыдущее заседание по делу состоялось 13 сентября, однако было отложено в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами. Тогда в ФАС уточнили, что конкретная дата рассмотрения будет назначена позднее.
"Рассмотрение дела против Apple назначено на 1 ноября", — сообщили в пресс-службе.
Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.
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Комментарии
Компании , Другое , Лаборатория Касперского , ФАС , Apple , РИА Новости
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