ФАС продолжит рассмотрение дела против Apple 1 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продолжит рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Предыдущее заседание по делу состоялось 13 сентября, однако было отложено в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами. Тогда в ФАС уточнили, что конкретная дата рассмотрения будет назначена позднее.

"Рассмотрение дела против Apple назначено на 1 ноября", — сообщили в пресс-службе.