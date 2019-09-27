Google закрывает очередной сервис

Компания Google объявила о закрытии сервиса местных новостей Bulletin. Разработчики закроют доступ к приложению в октябре, но полное удаление оставшегосяа контент намечено на 22 ноября.

Bulletin была запущен как пилотный проект в начале 2018 года в нескольких города США. Приложение позволяло пользователям публиковать новости своего района, которые могли читать его жители.

Позже Google распространила поддержку сервиса по всей стране, а также включила в список Канаду, но за минувшее время он так и не покинул территорию двух регионов.

Ранее News.ru представил инфографику, в которой перечислил все значимые закрытые проекты Google,