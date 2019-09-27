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В России захотели превратить газ в алмаз 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
В России захотели превратить газ в алмаз
Фото: РИА Новости
Компания «Газпромнефть-НТЦ» объявила тендер на исследование превращения углеводородного газа в твердые продукты, передает ТАСС со ссылкой на материалы закупки.
Цель исследования — повысить эффективность использования углеводородного газа за счет превращения в «твердый продукт», к примеру, синтетические алмазы.
На исследование дается девять месяцев, прием заявок завершается 2 октября.
Как отмечает ТАСС, синтетические алмазы производятся в лабораторных условиях путем имитации геологических процессов.
В настоящее время отрабатывается технология производства алмазов за счет осаждения углерода на затравку в газовой среде.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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