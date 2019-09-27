В России захотели превратить газ в алмаз

Компания «Газпромнефть-НТЦ» объявила тендер на исследование превращения углеводородного газа в твердые продукты, передает ТАСС со ссылкой на материалы закупки.

Цель исследования — повысить эффективность использования углеводородного газа за счет превращения в «твердый продукт», к примеру, синтетические алмазы.

На исследование дается девять месяцев, прием заявок завершается 2 октября.

Как отмечает ТАСС, синтетические алмазы производятся в лабораторных условиях путем имитации геологических процессов.

В настоящее время отрабатывается технология производства алмазов за счет осаждения углерода на затравку в газовой среде.