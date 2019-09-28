«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить

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«Шаг навстречу России»: в бундестаге хотят отменить санкции 

Газета.Ru 1 час назад
В немецком парламенте представители сразу нескольких фракций выступили за ослабление санкций против России. Об этом депутаты заявили в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?» Политики напомнили об убытках немецкой экономике от рестрикций и заявили о намерении вынести вопрос о смягчении санкций против России на уровень Евросоюза.
В парламенте ФРГ представители сразу нескольких фракций высказались за смягчение антироссийских рестрикций, об этом депутаты заявили в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?»
Так, член Свободной демократической партии Сандра Везер выразила уверенность в необходимости ослабления санкций против России при выполнении Минских соглашений, касающихся урегулирования в Донбассе. Стоит отметить, что Москва постоянно заявляет, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а эти соглашения касаются Киева и ДНР с ЛНР.
Со своей стороны, представитель Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль указал, что Берлин должен последовать примеру президента Франции Эммануэля Макрона и «сделать первый шаг» навстречу Москве, передает ФАН.
Делегат от Партии левых Клаус Эрнст заметил, что у Германии есть шанс вынести вопрос о смягчении санкций против России на уровень Евросоюза, и напомнил об убытках, которые несет немецкая сторона от ограничительных мер против Москвы. Это предложение поддержал депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр.
В начале нынешнего месяца лидер партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг сообщал, что российские ответные санкции против Европейского союза оказались намного чувствительнее для немецкой экономики, чем сами изначальные ограничительные меры Европы против Москвы.
Он добавил, что за снятие рестрикций в первую очередь высказываются жители восточных областей ФРГ — где более тесная историческая связь в Россией.
«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства», — подчеркнул политик.
Тремя днями ранее Комитет постоянных представителей стран Евросоюза без обсуждения утвердил продление до 15 марта индивидуальных санкций против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к «подрыву суверенитета Украины». Теперь для вступления рестрикций в силу их должен одобрить Совет ЕС.
В этой связи представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что продление антироссийских санкций ЕС вредит самой Европе. Она назвала санкционные меры ЕС «заезженной пластинкой», передает НСН.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани также призвал Запад отменить санкции против России, сделав таким образом первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений.
Эксперты признают, что встреча президента России Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая прошла 19 августа в резиденции французских президентов — форте Брегансон, стала «похоронной процессией» по рестрикциям.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что на основании встречи президентов можно говорить о скорой «развязке самых сложных узлов современной международной политики», поскольку
Макрон заявил, что Европа должна «простираться от Лиссабона до Владивостока».
Спецпредставитель ООН Идрис Джазаири ранее заявлял, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд
В ходе прямой линии 20 июня Путин сообщил, что потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд Но Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией больше — порядка $240 млрд
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее отрицала, что российскими контрасанкциями нанесен значительный ущерб экономике ЕС.
«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — говорила Могерини.
Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры после возвращения Крыма в состав России после референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.
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Компании , Видео , Статьи , Петер Рамзауэр , Тьерри Мариани , Мария Захарова , Федерика Могерини , Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Бундестаг , МИД , ЕС , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Совет Европы
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