«Грозит катастрофой»: «Боинги» трещат по швам

В популярных лайнерах Boeing найдены скрытые трещины, которые могут привести к катастрофам. Американские власти уже назначили проверки, это грозит новыми проблемами для корпорации и перевозчиков.

Так и не оправившись от ущерба, вызванного всемирным отказом от самолетов семейства MAX, американская корпорация Boeing может столкнуться со второй с начала года глобальной проблемой со своими самолетами — трещинами в их конструкции.

На этот раз проблема коснулась предыдущего поколения самолетов Boeing 737NG, которое представлено на рынке четырьмя вариантами с обозначениями −600, −700, −800 и −900.

Трещины были обнаружены в скрытом элементе конструкции — вилочном соединении «pickle fork», которое служит для соединения крыльев с фюзеляжем и которых на самолетах 737NG четыре штуки. При помощи этого узла на фюзеляж передаются нагрузки и вращающие моменты от крыла, возникающие при движении самолета.

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Узел считается весьма надежным и рассчитан на службу в течение всего срока эксплуатации самолета — свыше 90 тыс. циклов «взлет-посадка» — без возникновения усталостных трещин.

«Если этот узел сломается в воздухе, могут быть тяжелые последствия, — сообщил сиэтлский телеканал KOMO-TV, который первым узнал о новой проблеме. — Это соединение является ключевым для безопасности самолета, и его поломка в воздухе может обернуться катастрофой при самом неблагополучном сценарии».

Первая серьезная трещина была обнаружена в ходе недавней инспекции относительно «свежего» самолета Boeing 737NG, на счету которого было всего 35 тыс. циклов «взлет-посадка».

«Странно, что трещина образовалась в этой вилке. Она вообще не должна ломаться в течение всего периода службы», — рассказал бывший инженер Boeing на условиях анонимности. — Это плохие новости. Это действительно требует срочной проверки».

По его словам, этот случай вызывает озабоченность, поскольку трещина найдена в относительно новом самолете.

По информации другого источника, компания Boeing доложила о случившемся в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на позапрошлой неделе, после чего аналогичные трещины были выявлены на нескольких других самолетах.

В самой корпорации подтвердили наличие проблемы.

«Безопасность и качество являются нашим приоритетом. Boeing уведомил Федеральное управление и находится в контакте с эксплуатантами 737NG по вопросу трещин, найденных на небольшом количестве самолетов, проходящих модернизацию. На летающих бортах трещин не обнаружено. В ближайшие дни мы будем тесно работать с нашими заказчиками, чтобы обеспечить рекомендуемые проверки для определенных самолетов. Проблема не касается семейства MAX и P-8 Poseidon (противолодочный самолет)», — заявили в компании.

Авиационные власти США также подтвердили наличие проблемы. «FAA потребует от операторов некоторых Boeing 737NG провести поиск трещин в конструкции. Boeing уведомил нас о случившемся после обнаружения трещин при проведении модернизации бывшего в тяжелой эксплуатации самолета. Последующие проверки обнаружили сходные трещины в небольшом числе других самолетов. FAA обяжет операторов провести специальные проверки сделать необходимые замены и сообщить о результатах немедленно», — заявили в FAA.

Выявленные трещины не привели ни к каким инцидентам с летающими самолетами, хотя с уверенностью можно сказать, что лайнеры с такими дефектами выполняли регулярные рейсы до того, как проблема была обнаружена.

По словам источника в правительстве США, пока не известен масштаб проблемы, сложно сказать, к каким последствиям это приведет — речь может идти о визуальном осмотре всех самолетов и даже временной приостановке полетов.

История авиации знает случаи, когда накопление усталостных трещин в силовых элементах самолетов приводило к катастрофам и даже прекращению эксплуатации определенных типов самолетов.

Подобные трещины, вовремя не замеченные, привели к нескольким крушениям советских пассажирских Ан-10.

После катастрофы под Харьковом было доказано, что крыло самолета разрушилось из-за сниженной прочности стрингеров, в которых образовались усталостные трещины. Вскоре Госкомиссия постановила снять с линий все имевшиеся Ан-10.

Boeing 737 Next Generation — один из самых популярных самолетов в мире, множество этих самолетов находится в эксплуатации и российских компаний. Сборка этого семейства летающего уже полвека популярного Boeing 737 началась в 1996 году, последний самолет покинул сборочный цех в городе Рентоне минувшим летом. Всего за 22 года производства было заказано свыше 7 тыс. таких самолетов, самой популярной модификацией был 737-800.

Треснувшие лайнеры могут стать новой проблемой для Boeing, серьезным ударом по репутации которой стал отзыв из эксплуатации в этом году всех самолетов 737 MAX.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа.

Первый — в Индонезии в октябре прошлого года, второй — в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Следствие предварительно показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением сбой дала система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 MAX. Китайские перевозчики уже оценили свои потери из-за простоя лайнера в $500 млн