Хостелы закрываются, но не сдаются

Запрет устраивать хостелы и мини-отели в жилых помещениях болезненнее всех восприняли в Петербурге. Там это — главный способ размещения туристов, недорогой и комфортный. С принятием «закона Хованской» все боялись, что он обернётся для города колоссальными потерями. Ведь только-только Питер с блеском принял болельщиков чемпионата мира по футболу, и во многом благодаря хостелам. А в 2020 году всё повторится, в городе пройдут матчи чемпионата Европы — и снова приедут тысячи фанатов. Ударить в грязь лицом власти не хотят.

Две тысячи гостиниц остаются в «серой зоне»

К новой жизни, которая начнётся 1 октября, владельцы малых средств размещения готовились полгода, как только узнали об отсрочке вступления в силу поправок в Жилищный кодекс. Честно говоря, готовились по-разному: кто-то пытался привести свои помещения в соответствие с новыми правилами, кто-то надеялся, что и так пронесёт.

854 хостелов и мини-отелей на 1 октября полностью соответствуют новому закону. К часу икс Северная столица подошла с такими цифрами: из 854 официально зарегистрированных хостелов и мини-отелей полностью соответствуют новому закону около 500 — они или изначально располагались в нежилых помещениях, либо помещениям успели сменить статус. Ещё 308 заведений на три тысячи номеров пока находятся в процессе перевода из жилого фонда в нежилой — в этом им помогают городские власти, улаживая все формальности в ускоренном режиме. 44 хостела на 700 номеров точно закроются — у них нет технической возможности организовать отдельный вход или выполнить другие обязательные требования.

Что касается питерских гостиниц, работавших по серым схемам или недавно перешедшим на нелегальное положение — а таких около двух тысяч, — то с ними ситуация неизвестна. Скорее всего, они продолжат работу, пока их не прикроют принудительно. Ведь раз они не значатся ни в одном реестре, то узнать о них власти смогут лишь по жалобам возмущённых соседей.

Именно так, кстати, произошло 26 сентября, когда суд по требованию прокуратуры прикрыл хостел на Двинской улице, 5. На компанию «Империал Апартаментс» пожаловались жильцы дома, недовольные постояльцами бывшей коммуналки, превращённой во что-то вроде отеля. Так же суд поступил и в июне, когда оказалось, что в доме 56Е по Лиговскому проспекту бизнесмены устроили незаконную ночлежку. Но пока жалоб нет или в здание не пожалует какая-нибудь внезапная проверка, заведения вполне смогут работать.

Впрочем, чтобы подстраховаться, многие хозяева «серых» хостелов переформатировали свой бизнес: теперь они занимаются не гостиничными услугами, а сдачей апартаментов в краткосрочную аренду — это Жилищный кодекс по-прежнему разрешает делать. Но по этому пути пошли лишь предприниматели, располагающие свободными средствами: переделать хостел в квартиру и оснастить её кухней — дело недешёвое. Сейчас для туристов доступны около 500 апартаментов — некоторые из них совсем недавно были мини-отелями.

Город поможет хостельерам

Между тем власти Петербурга ищут возможность увеличить количество хостелов в городе. По замыслу чиновников, заменить закрытые заведения должны новые, полностью соответствующие закону. Комитет по развитию туризма уже сообщил, что за последние полгода передал в аренду 18 городских помещений именно под малые средства размещения. В течение года арендатор должен открыть там хостел или мини-отель — и ничто другое, иначе договор расторгнут. До конца года предпринимателям передадут ещё четыре помещения.

На этом город останавливаться не собирается. Вице-губернатор Олег Марков , отвечающий за туризм, призывал подчинённых усиленно искать помещения под хостелы, причём такие, чтобы затраты инвесторов были минимальными. «Подбирайте качественные помещения, помогайте во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями», — потребовал чиновник. Он напомнил, что чемпионат Европы по футболу начнётся меньше чем через год, и Петербург должен успеть не только восполнить похудевший номерной фонд, но и увеличить его.

По мнению председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, владельцы хостелов знали давно и у них было время подготовиться.