«Роснефть» открыла месторождение на шельфе Сахалина

Российская корпорация «Роснефть» открыла нефтегазовое месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин. Первая пробуренная скважина подтверждает ранее сделанный прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

«Роснефть» успешно завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение, — сообщает агентство RNS.

Восточно-Прибрежный лицензионный участок недр расположен в Набильском заливе Охотского моря, и его разработка для корпорации является приоритетной.

Как писал News.ru, компания PetroChina обнаружила месторождение нефти на северо-западе Китая в районе плато Ордос. Предполагаемый объём нефтяных запасов месторождения составляет около одного миллиарда тонн, при этом уже на данный момент установлено наличие запаса в 358 млн тонн сырья. PetroChina планирует добыть на открытом в провинции Ганьсу месторождении около 640 тысяч тонн в 2019 году и затем нарастить объём добычи до трёх миллионов тонн ежегодно.