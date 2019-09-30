Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.92
$
65.15
70.86
71.00
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
61.14
+0.18 Золото
1482.91
–0.20 РТС
1334.99
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.0908
–0.0095
16.09
1.1003
26.09
16.09
04.09

«Роснефть» открыла месторождение на шельфе Сахалина 

News.ru + ещё 6 47 минут назад
«Роснефть» открыла месторождение на шельфе Сахалина
Фото: Rosneft/via Globallookpress.com
Российская корпорация «Роснефть» открыла нефтегазовое месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин. Первая пробуренная скважина подтверждает ранее сделанный прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте.
«Роснефть» успешно завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение, — сообщает агентство RNS.
Восточно-Прибрежный лицензионный участок недр расположен в Набильском заливе Охотского моря, и его разработка для корпорации является приоритетной.
Как писал News.ru, компания PetroChina обнаружила месторождение нефти на северо-западе Китая в районе плато Ордос. Предполагаемый объём нефтяных запасов месторождения составляет около одного миллиарда тонн, при этом уже на данный момент установлено наличие запаса в 358 млн тонн сырья. PetroChina планирует добыть на открытом в провинции Ганьсу месторождении около 640 тысяч тонн в 2019 году и затем нарастить объём добычи до трёх миллионов тонн ежегодно.
Кооперативы-пирамиды заманивают россиян подарками
News.ru: последние новости
«Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве Utair «Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве Utair Предприятия не обяжут переходить на четырёхдневку по нацпроекту Предприятия не обяжут переходить на четырёхдневку по нацпроекту Сбербанк начнёт принимать оплату ЖКХ на кассах магазинов Сбербанк начнёт принимать оплату ЖКХ на кассах магазинов
Комментарии1
Компании , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт новый способ обмана россиян с «налогами»
Раскрыт новый способ обмана россиян с «налогами»
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Снова санкции: США наказали граждан и компании России80
Американский сланцевый бум пошел на спад
Американский сланцевый бум пошел на спад
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста72
Минфин решил избавиться от мелких алмазов
Минфин решил избавиться от мелких алмазов
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
01:34
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
Личный счет Экономика
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
00:32
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
Экономика Статьи
В России взбунтовались против четырехдневки
03:21
В России взбунтовались против четырехдневки
Компании
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение