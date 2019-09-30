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Магазины и кафе перейдут на быстрые платежи 

Российская Газета 1 час назад
Магазины и кафе перейдут на быстрые платежи
Фото: iStock
Тысячи точек продаж — сетевые магазины, кафе, рестораны, телеком-компании и другие — уже в октябре-ноябре предложат клиентам новый способ оплаты товаров и услуг — смартфоном по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Правда, значительная часть покупателей пока еще не получила доступ к ней.
Она запущена Банком России и пилотной группой банков в начале года для переводов между счетами физлиц, а теперь начинает действовать в ретейле. Для торгово-сервисных предприятий этот способ расчетов кратно дешевле приема карточных платежей: за большинство товаров и услуг комиссия банку не превысит 0,4 процента, за дорогие покупки, например за автомобиль, — 0,7 процента.
С 1 октября банки могут взимать эти комиссии с торгово-сервисных предприятий. К этому же дню все 11 системно значимых кредитных организаций должны были присоединиться к СБП. Дедлайн нарушил Сбербанк — он безуспешно пытался обсудить особые условия, затем объявил, что в срок не уложится.
По оценке АКОРТ, за первый год эксплуатации СБП может занять от 4 до 6 процентов безналичных платежей. "Необходимо будет разъяснять покупателям преимущества системы и возможности ее использования", — сказал представитель АКОРТ. Затраты на внедрение технологии можно будет оценить после реализации пилотных проектов, добавил он.
СБП не требует платежных терминалов, для нее может быть достаточно обычного смартфона с установленным на него приложением, которое будет генерировать QR-коды, говорит начальник управления развития банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка Мурад Шихмагомедов. Ретейлеры, заинтересованные в наращивании безналичного оборота, вряд ли будут медлить с внедрением нового метода после завершения его тестирования, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: издержки на прием оплаты по QR-кодам сопоставимы со стоимостью инкассации, вложения в необходимое оборудование вряд ли заметно ухудшит привлекательность СБП даже для ретейлеров среднего размера.
Повышенный интерес магазинов к внедрению расчетов через новую систему отмечает ряд банков, входящих в пилотную группу. "Первыми торгово-сервисными предприятиями, которые подключатся через нас к СБП, станут телекоммуникационные провайдеры", — говорит директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. Директор департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Виталий Анпилогов сообщил, что практически каждая компания, у которой значимые обороты проходят через эквайринг, видит в СБП способ снижения расходов. Среди основных сегментов он выделяет федеральных и региональных ретейлеров и предприятия питания. Замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов также отмечает, что интерес в большей степени исходит со стороны кафе и ресторанов, компаний сферы услуг, а также от ретейлеров, занимающиеся продажей электроники и одежды. У банка "Русский стандарт" практически все клиенты по эквайрингу заинтересованы в новой технологии, многие к старту готовят маркетинговые акции, чтобы сделать сервис максимально привлекательным для покупателей, говорит директор департамента эквайринга этого банка Инна Емельянова.
"Я думаю, что СБП и карточные платежи будут взаимодополнять друг друга, а конкурировать, скорее, с наличными, — считает глава Национальной системы платежных карт (операционного, платежного и клирингового центра СБП) Владимир Комлев. — СБП придет достаточно быстро и естественно в те сегменты, где сегодня используются наличные, нет POS-терминалов и где нельзя сделать безналичный платеж в два клика, а нужно вводить сложные реквизиты. Она не начнет конкурировать с платежами по картам, потому что карта дает близкий к идеальному клиентский опыт, когда для совершения платежа нужно просто прикоснуться к терминалу, особенно если платишь телефоном с биометрической аутентификацией". При этом он допускает, что торгово-сервисные предприятия в своих маркетинговых акциях будут продвигать СБП и там, где уже прижился безнал, "но покупатель все равно будет выбирать для себя наиболее простой вариант, — и здесь смещение в сторону более дешевых платежей будет очень и очень плавным".
На скорость внедрения СБП в расчеты между покупателями и продавцами повлияют не только тарифы и скорость расчетов, но и количеством сбоев и блокировок по любым причинам (например, в рамках борьбы с отмыванием средств), отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. "Когда появится положительная практика — внедрение ускорится", — говорит он.
Появление СБП на рынке безналичных платежей будет способствовать снижению тарифов классического эквайринга и приведет к сильным переменам в программах лояльности банков и ритейлеров.
Тысячи точек продаж в октябре-ноябре предложат клиентам новый способ оплаты товаров и услуг — смартфоном по QR-коду
Уровень комиссий по эквайрингу уже начал снижаться, как следствие, платежные системы пересматривают и размер комиссии, который остаётся банку-эмитенту карты, отмечает Станислав Волков. "Это означает, что у банков будет меньше средств, которые они могли бы направить на поощрение клиентов, которые расплачиваются картами, — объясняет он. — Поэтому банки будут ухудшать условия "кэшбека на всё" и переносить акцент на совместные с ритейлерами акции, когда кэшбек начисляется на покупки в конкретной сети магазинов".
Для банков на данный момент технология оплаты через QR-код не очень выгодная. "Условно говоря, мы с классических транзакций получаем комиссию, которая зависит от разных факторов и достигает 2 процентов и даже больше, а при оплате в системе СБП вознаграждение банка фиксировано и составляет где-то 0,2-0,4 процента (с учетом расчетов между банком продавца и банком покупателя. — Прим. ред.), — говорит Мурад Шихмагомедов. — При этом выгода магазинов, наоборот, возрастает. Предполагается, что это должно повлечь за собой снижение цен во благо покупателей, но надо посмотреть, как это будет работать в реальности. К тому же для обывателя разница в цене в 1-1,5 процента будет едва ощутима". Банки постараются возместить выпадающие доходы от снижения тарифов на эквайринг при помощи различных комиссий или дополнительных услуг, предупреждает Путиловский.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
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Компании , Владимир Комлев , Станислав Волков , Росбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Банк Русский Стандарт , Центральный банк России
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