Санкции США лишили «Ямал СПГ» трети ледового флота

Проект «Ямал СПГ» может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», таков эффект санкций США, наложенных 25 сентября на компании Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Санкции были введены за якобы перевозки иранской нефти. Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG также попадает под санкции. А сам CNLG владеет 50% в СП с Teekay, которое также теперь «соответствует определению заблокированного лица».

СП Teekay и Cosco должно было поставить «Ямал СПГ» шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», « Владимир Воронин » (уже работают), «Георгий Ушаков» (идет в Сабетту после испытаний) и «Яков Гаккель» (проходит испытания на верфи в Южной Корее).

Как пишет газета, теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты.

НОВАТЭКе изданию заявили, что «вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping Limited». В компании отметили также, что «проект „Ямал СПГ“ обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках графиков.

Напомним, в сентябре „Новатэк“ и »Совкомфлот» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Современный арктический морской транспорт» для эффективного управления флотом танкеров ледового класса и обеспечения круглогодичных поставок сжиженного природного газа из Арктики.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Северный морской путь движется к президентской цели и дальневосточной верфи «Звезда», где будут строить арктический флот.