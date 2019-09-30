Moody’s повысило кредитный рейтинг Совкомбанка

Кредитный рейтинг и рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте Совкомбанка повышены до уровня «Ba2» со стабильным прогнозом.

Агентство отметило стабильно высокие финансовые показатели Совкомбанка и усиление риск-профиля банка в связи с успешно проведенной диверсификацией бизнеса, снижением подверженности рыночному риску и улучшением базы фондирования.

Аналитики учли высокое качество активов банка и низкую долю проблемных кредитов — не более 2,7% от общего кредитного портфеля.

Также при повышении рейтинга учитывалась растущая прибыльность банка на фоне снижения зависимости от единоразовых доходов.