Moody’s повысило кредитный рейтинг Совкомбанка 

Рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг и рейтинги депозитов Совкомбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кредитный рейтинг и рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте Совкомбанка повышены до уровня «Ba2» со стабильным прогнозом.
Агентство отметило стабильно высокие финансовые показатели Совкомбанка и усиление риск-профиля банка в связи с успешно проведенной диверсификацией бизнеса, снижением подверженности рыночному риску и улучшением базы фондирования.
Аналитики учли высокое качество активов банка и низкую долю проблемных кредитов — не более 2,7% от общего кредитного портфеля.
Также при повышении рейтинга учитывалась растущая прибыльность банка на фоне снижения зависимости от единоразовых доходов.
«За последние несколько лет Совкомбанк проделал большую работу по диверсификации бизнеса, усилению риск-профиля и повышению доли регулярных доходов в структуре прибыли. Повышение рейтингов банка ведущими рейтинговыми агентствами для нас является подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития», — прокомментировал повышение рейтинга председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.