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«Мегафон» опроверг информацию о планах перевода штаб-квартиры в «Москва-Сити» 

Прайм 2 часа назад
«Мегафон» опроверг переезд в «Москва-Сити»
Фото: РИА Новости
"Мегафон" в сообщении РИА Новости опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся планах перевода штаб-квартиры оператора в "Москва-Сити".
Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости и в самом "Мегафоне" сообщило, что оператор ведет переговоры о размещении своей штаб-квартиры в еще не построенном комплексе "Империя-2" в "Москва-Сити". Среди бенефициаров площадки здания — Олег Малис и Алишер Усманов, уточнило издание.
В компании опровергли эту информацию.
"На настоящий день у компании нет подписанных договоров для переноса головного офиса в Москве, равно как и нет на это конкретных планов", — сказали в пресс-службе "Мегафона".
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Компании , Недвижимость , Олег Малис , Алишер Усманов , Мегафон , РИА Новости , РБК
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