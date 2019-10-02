Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.33
71.35
71.22
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
59.25
–0.27 Золото
1481.31
–0.01 РТС
1329.37
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0937
–0.0135
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

ЗАГС будет предоставлять сведения по запросу АСВ 

Парламентская газета + ещё 2 3 часа назад
ЗАГС будет предоставлять сведения по запросу АСВ
Фото: YANDEX.BY/COLLECTIONS
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании получат частичный доступ к единому реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Сегодня, 2 октября, вступает в силу соответствующий федеральный закон.
Документ позволяет указанным организациям получать сведения о смерти граждан единый реестр ЗАГС. Так, АСВ сможет получить необходимую информацию в отношении вкладчиков кредитных организаций, которые являются участниками системы обязательного страхования вкладов в банках России.
Также может быть получены сведения о кредиторах кредитных и некредитных финансовых организаций, в отношении которых госкорпорация исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при банкротстве.
НПС сможет делать запросы в отношении участников и их правопреемников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, застрахованных лиц и их правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании. А страховые организации — в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, заключённым соответствующей страховой организацией.
Отмечается, что получить необходимые сведения можно будет, направив соответствующий запрос в рамках межведомственного взаимодействия.
Деньги клиентов банков стали списывать без их согласия
Парламентская газета: последние новости
Пахомов: за исполнением закона о хостелах будет установлен парламентский контроль Пахомов: за исполнением закона о хостелах будет установлен парламентский контроль Deutsche Welle нарушила много российских законов, сообщил Пискарев Deutsche Welle нарушила много российских законов, сообщил Пискарев Нацпроект по производительности не предусматривает перехода на сокращённую рабочую неделю Нацпроект по производительности не предусматривает перехода на сокращённую рабочую неделю
Комментарии
Компании , НСПК , Агентство по страхованию вкладов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заемщикам с «серой» зарплатой дадут ссуды
Заемщикам с «серой» зарплатой дадут ссуды
Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе
Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе2
Строительство «Северного потока — 2» подходит к концу
Строительство «Северного потока — 2» подходит к концу13
Бундестаг призвал к отмене антироссийских санкций
Бундестаг призвал к отмене антироссийских санкций
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров2
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение