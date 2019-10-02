ЗАГС будет предоставлять сведения по запросу АСВ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании получат частичный доступ к единому реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Сегодня, 2 октября, вступает в силу соответствующий федеральный закон.

Документ позволяет указанным организациям получать сведения о смерти граждан единый реестр ЗАГС. Так, АСВ сможет получить необходимую информацию в отношении вкладчиков кредитных организаций, которые являются участниками системы обязательного страхования вкладов в банках России.

Также может быть получены сведения о кредиторах кредитных и некредитных финансовых организаций, в отношении которых госкорпорация исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при банкротстве.

НПС сможет делать запросы в отношении участников и их правопреемников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, застрахованных лиц и их правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании. А страховые организации — в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, заключённым соответствующей страховой организацией.

Отмечается, что получить необходимые сведения можно будет, направив соответствующий запрос в рамках межведомственного взаимодействия.