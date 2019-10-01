Сбербанк пошел против воли ЦБ

С 1 октября все российские банки с универсальной лицензией должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка . Единственной кредитной организацией, которая не успела исполнить требование, стал Сбербанк . За это ему грозит штраф до десяти миллионов рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сейчас в СБП участвуют 20 банков. С помощью разработки ЦБ их клиенты могут переводить друг другу средства по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, где открыт счет.

В Банке России не скрывали, что создавали систему как альтернативу переводам по номеру телефона от Сбербанка. Таким образом, как следует из комментариев представителей регулятора, они хотели справиться с монополизацией системы переводов по телефону, поскольку это вредит конкуренции. Дело в том, что на крупнейший банк страны на начало года приходилось около 94 процентов всех переводов с карты на карту по номеру мобильного.

Обязательным требование подключиться к СБП стало после того, как Сбербанк выступил против системы. Глава банка Герман Греф указывал, что российская сфера банковских платежей развивается динамично и находится в тройке мировых лидеров. Поэтому, считает он, искусственное действие регулятора повредит рынку.

Греф заранее предупреждал, что Сбербанк не успеет исполнить требование ЦБ и вынужден будет заплатить штраф в размере от 0,1 процента уставного капитала до 1 процента (если первое предписание не исполнено в срок). Таким образом, штраф для лидера российской банковской отрасли составит от миллиона до десяти миллионов рублей.

Эксперты полагают, что ЦБ может ограничиться и предупреждением, указав, чтобы Сбербанк устранил нарушение добровольно. Если этого не произойдет, банку направят предписание, за неисполнение которого предусмотрена административная ответственность в размере 500-700 тысяч рублей.

В Сбербанке пока не комментируют возможные сроки присоединения к СБП.