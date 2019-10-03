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Huawei прокрался в сердцевину британской науки 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Huawei прокрался в сердцевину британской науки
Фото: globallookpress.com
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei купил долю в британской компании Oxford Sciences Innovation (OSI), которая занимается коммерческим внедрением разработок Оксфордского университета, сообщает Financial Times.
Это компания — крупнейший в мире фонд, занимающийся такой работой. За четыре года деятельности она привлекала 600 миллионов фунтов стерлингов от 70 акционеров.
Китайцы не объявляли официально о покупке части фонда, а на сайте OSI они не указаны в качестве держателей. Однако из представленных в июле в Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании записей стало известно, что Huawei Technologies Cooeperatief, датская «дочка» Huawei, владеет 0,7 процента акций OSI.
В материале отмечается, что владение акциями фонда открывает Huawei доступ в центр британской науки. Китайцы получают информацию о портфельных компаниях OSI и объектах интеллектуальной собственности.
При этом покупка акций произошла незадолго до того, как Оксфорд разорвал связи с Huawei, в том числе запретив компании финансировать исследования или жертвовать средства. Такое решение руководство университета объяснило публичным беспокойством по поводу сотрудничества китайской компании с Великобританией.
Пресс-секретарь OSI подчеркнул, что пакет акций, которым владеет Huawei, слишком невелик, чтобы компания получила какой-то специальный доступ к информации.
США ввели санкции в отношении Huawei в связи с подозрениями в краже технологий и использовании своей продукции для шпионажа. К обвинениям пообещали серьезно отнестись в Европе, но в настоящее время компания продолжает работу на общих основаниях. В частности, Huawei открыл в Лондоне, прямо напротив строящейся штаб-квартиры Google, исследовательскую лабораторию, а Норвегия решила не ограничивать участие компании в строительстве сетей 5G.
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Комментарии
Компании , Google , Financial Times
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