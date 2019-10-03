Huawei прокрался в сердцевину британской науки

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei купил долю в британской компании Oxford Sciences Innovation (OSI), которая занимается коммерческим внедрением разработок Оксфордского университета, сообщает Financial Times.

Это компания — крупнейший в мире фонд, занимающийся такой работой. За четыре года деятельности она привлекала 600 миллионов фунтов стерлингов от 70 акционеров.

Китайцы не объявляли официально о покупке части фонда, а на сайте OSI они не указаны в качестве держателей. Однако из представленных в июле в Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании записей стало известно, что Huawei Technologies Cooeperatief, датская «дочка» Huawei, владеет 0,7 процента акций OSI.

В материале отмечается, что владение акциями фонда открывает Huawei доступ в центр британской науки. Китайцы получают информацию о портфельных компаниях OSI и объектах интеллектуальной собственности.

При этом покупка акций произошла незадолго до того, как Оксфорд разорвал связи с Huawei, в том числе запретив компании финансировать исследования или жертвовать средства. Такое решение руководство университета объяснило публичным беспокойством по поводу сотрудничества китайской компании с Великобританией.

Пресс-секретарь OSI подчеркнул, что пакет акций, которым владеет Huawei, слишком невелик, чтобы компания получила какой-то специальный доступ к информации.