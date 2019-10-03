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Число ИП в Москве выросло до рекордного уровня 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Число ИП в Москве выросло до рекордного уровня
Фото: Mos.Ru
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов подтвердил, что число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в столице, достигло рекордно высокого уровня — 343 тысячи.
В сравнении с 2018 годом показатель вырос на 12,2 процента. При этом в период с января по июль 2019 года было зарегистрировано 44,7 тысячи новых индивидуальных предпринимателей — на 9,3 процента больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.
Как уточнил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, индивидуальные предприниматели обслуживают львиную долю столичного рынка в торговле, сфере общественного питания и услуг, а также в транспорте.
Для поддержки индивидуального предпринимательства в Москве действует система мер помощи в форме прямой финансовой поддержки, предоставления льгот по аренде имущества, доступа к системе госзакупок, а также двухлетние налоговые каникулы для только что зарегистрировавшихся ИП, сообщает «Москва24».
Ранее Денис Тихонов отметил, что Москва занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив.
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Комментарии
Компании , Владимир Ефимов , Денис Тихонов , Агентство стратегических инициатив , Москва24
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