«Россети» выступили против приватизации

Компания "Россети" пока не обсуждала вариант приватизации с правительством, но в целом поддерживает вариант допэмиссии и не согласна с приватизацией, заявил глава компании Павел Ливинский

"Не обсуждали. Мы с приватизацией не согласны. Допэмиссия — правильное мероприятие, но после того, как будут приняты наши законодательные инициативы, обеспечена прозрачная дивидендная политика, принятие стратегии, опционной программы. Они все уже внесены", — отметил Ливинский, сообщает "Интерфакс".

Реклама 14В свою очередь и. о. замглавы компании по стратегии Егор Прохоров отметил, что "Россети" заинтересованы в увеличении ликвидности акций и считают наиболее целесообразным инструмент дополнительной эмиссии по открытой подписке в целях получения финансирования для осуществления стратегических проектов, а не продажу.

Между тем приватизация ряда крупных компаний предусмотрена проектом программы приватизации на ближайшие три года.

"До 2022 г. планируется сократить долю участия России в уставных капиталах акционерных обществ "РусГидро", "Совкомфлот", "Транснефть", "Ростелеком", "Российские сети", "Объединенная зерновая компания". Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства", — отмечено в документе, который размещен в электронной базе данных Госдумы.

Обсуждение плана приватизации на 2020-2022 гг. продолжается. Трехлетний план приватизации утверждают распоряжением правительства.

Чистая прибыль " ФСК ЕЭС " по РСБУ составила в первом полугодии 28,67 млрд руб. Выручка увеличилась на 6,7% в годовом выражении до 113 млрд руб. В том числе выручка от услуг по передаче электроэнергии выросла со 104,76 млрд руб. до 111,58 млрд руб.

"ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Холдинг "Россети" имеет 80,13% акций "ФСК ЕЭС". В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, 1,28% принадлежат GazpromFinance B. V.

В связи с эти многие эксперты вновь задают вопрос: зачем продавать в частные руки госсобственность, которая несет прибыль и без приватизации? Зачем, кому это выгодно?

"Я отказываюсь понимать, зачем приватизировать прибыльные компании. Если компания приносит прибыль — зачем ее приватизировать? Приватизируют тогда, когда компании морально, физически устаревают, когда предприятие лежит на боку, когда на протяжении долгого времени фиксируются убытки. Тогда понятно, зачем это делать. А когда компания прибыльная и она приносит золотые яйца в бюджет — зачем приватизировать? Пусть она и дальше работает так, как работала. Но нет же…