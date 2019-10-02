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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 1 час назад
Газпромбанк снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Газпромбанк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,7 процентного пункта.
Теперь получить кредит на покупку квартиры или апартаментов по предложению «Новоселы» (новый продукт, объединивший в себе условия предыдущих программ) в банке возможно под 8,7—9,2% годовых в зависимости от суммы кредита. В случае, если недвижимость приобретается не у партнера банка или заемщик не является зарплатным клиентом банка, надбавка к ставке составит 0,3 процентного пункта.
Рефинансировать сторонний ипотечный заем можно по ставке от 9,2% годовых. Военная ипотекатеперь выдается под 9,1% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога (не более 60 млн рублей) на срок до 30 лет в зависимости от конкретной программы.
«С начала октября о снижении ипотечных ставок объявил ряд лидеров данного сегмента. Поэтому весьма вероятно, что в течение октября тенденция улучшения условий ипотеки усилится», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.
При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Недвижимость , Инна Солдатенкова , Газпромбанк , Banki.ru
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