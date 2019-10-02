Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,7 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку квартиры или апартаментов по предложению «Новоселы» (новый продукт, объединивший в себе условия предыдущих программ) в банке возможно под 8,7—9,2% годовых в зависимости от суммы кредита. В случае, если недвижимость приобретается не у партнера банка или заемщик не является зарплатным клиентом банка, надбавка к ставке составит 0,3 процентного пункта.

Рефинансировать сторонний ипотечный заем можно по ставке от 9,2% годовых. Военная ипотекатеперь выдается под 9,1% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости залога (не более 60 млн рублей) на срок до 30 лет в зависимости от конкретной программы.

«С начала октября о снижении ипотечных ставок объявил ряд лидеров данного сегмента. Поэтому весьма вероятно, что в течение октября тенденция улучшения условий ипотеки усилится», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт.