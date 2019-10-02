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Глава BP подтвердил предстоящую отставку 

Rambler News Service 1 час назад
Глава BP подтвердил предстоящую отставку
Фото: Reuters
Глава британской нефтегазовой компании BP Роберт Дадли покинет должность в скором времени, но соответствующее решение совета директоров пока не принято. Об этом сам Дадли заявил журналистам в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
«Решения совета директоров пока нет, но я ухожу», — сказал Дадли, отвечая на вопрос об отставке с поста главы BP.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев. По словам источников телеканала, Дадли может объявить о предстоящей отставке в конце октября 2019 года.
По информации Sky News, новым главой BP может стать вице-президент компании Бернард Луни. Дадли возглавляет BP с 2010 года.
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Компании , Роберт Дадли , Sky News
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