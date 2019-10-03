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«Аэрофлот» уволил стюардессу после жалоб на отсутствие выходных 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Аэрофлот» уволил недовольную графиком стюардессу
Фото: ТАСС
В «Аэрофлоте» уволили стюардессу Илону Борисову, которая объявила голодовку из-за несогласия с условиями труда. Женщина жаловалась, что ее и коллег авиакомпания лишает выходных и не оплачивает им переработку.
«В связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, имеющей дисциплинарное взыскание», — коротко указывается в приказе причина увольнения.
Добавим, что коллеги из «Аэрофлота» были солидарны с Илоной Борисовой, также она получила поддержку со стороны Госдумы, пишет Life.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, это уже не первый случай, когда Аэрофлот увольняет неугодных сотрудников. В 2012 году одна из бортпроводниц плохо высказалась о самолетах SSJ-100, назвав их говномашинами после падения лайнера в Индонезии. После этого авиакомпания расторгла с ней трудовой договор.
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Компании , Илона Борисова , Аэрофлот , Госдума , ФедералПресс
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