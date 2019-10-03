«Аэрофлот» уволил недовольную графиком стюардессу

«Аэрофлот» уволил стюардессу после жалоб на отсутствие выходных

«Аэрофлоте» уволили стюардессу Илону Борисову , которая объявила голодовку из-за несогласия с условиями труда. Женщина жаловалась, что ее и коллег авиакомпания лишает выходных и не оплачивает им переработку.

«В связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, имеющей дисциплинарное взыскание», — коротко указывается в приказе причина увольнения.

Добавим, что коллеги из «Аэрофлота» были солидарны с Илоной Борисовой, также она получила поддержку со стороны Госдумы , пишет Life.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, это уже не первый случай, когда Аэрофлот увольняет неугодных сотрудников. В 2012 году одна из бортпроводниц плохо высказалась о самолетах SSJ-100, назвав их говномашинами после падения лайнера в Индонезии. После этого авиакомпания расторгла с ней трудовой договор.