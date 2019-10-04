Быть ИП становится все рискованнее

Быть ИП все рискованнее: личные счета предпринимателей блокируют по требованию налоговой

Из разъяснения Центробанка Минфина следует, что арестовать личные счета предпринимателей можно практически при любых задолженностях. Недавно вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что банки стали массово получать от налоговиков требования о блокировке личных счетов ИП с июня. Чем рискуют ИП?

В декабре 2018 года Мария Кочкарина переехала из Москвы в Калугу, сменила прописку. Мария зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Со сменой прописки изменился и адрес регистрации ИП. Часть обязательных взносов Мария заплатила до переезда, в Москве. За вторые два квартала не заплатила.

Какое-то время выясняла, по каким реквизитам надо платить в новом регионе. Пока выясняла, оказалось, что ИП числится как налогоплательщик по общей системе налогообложения, хотя до переезда было на упрощенке. Долг по соцвзносам при этом висел.

Но в один день Мария заметила, что расчетные счета ИП заблокированы, причем в уведомлении говорилось о долге в 32 тысячи рублей, притом что на самом деле долг составлял чуть более 16 тысяч рублей. Но денег на расчетном счете ИП не было, и спустя несколько дней заблокировали личные счета, говорит Мария Кочкарина.

«Со мной ни Сбербанк, никто не связывался. У меня есть счет, карточка в Калужском отделении Сбербанка, и накопительный счет тоже открыт в Калуге. Оба счета оказались заблокированы. Деньги, которые на них приходили, заблокированы. Узнала я об этом, зайдя в личный кабинет Сбербанка и увидев, что там красным написано, что счет заблокирован. Не звонили, не связывались. Причина: судебные приставы города Калуги. Собственно, приставы за весь этот период ни разу со мной лично не связывались: не звонили, не писали ни по одному из моих контактов. Счет физического лица, но это коснулось только счетов в этом регионе. В какой-то момент я достаточно денег на карту закинула, они списались, больше двух недель длилась разблокировка. Сбербанк сразу же разблокировал физлица, а вот расчетные счета автоматически не разблокировались, я еще ждала».

Раньше для этого нужно было пройти определенную процедуру, которая, как правило, заканчивалась в пользу налоговой. Но налоговая редко этим пользовалась, поскольку долги у индивидуальных предпринимателей, как правило, небольшие, до 100 тысяч рублей — затевать судебный процесс не имело смысла. Обычно долги висели до того момента, пока ИП не закрывали или долги не погашались.

Теперь налоговая без суда сможет взыскивать деньги по таким долгам не с расчетных счетов ИП, а с личных счетов того, на кого ИП зарегистрировано, поясняет генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.

Алексей Петропольский, генеральный директор юридической компании «Юрвиста»: «Я считаю, что это плохо с точки зрения того, что у человека не остается шанса в суде доказать, что он погасит, или что эта задолженность была фиктивная, или какие-то еще нюансы, которые бы дали ему время и возможность оправдаться и объясниться. Получается так, что если налоговая спишет деньги в одностороннем порядке и это будет незаконно, как это часто происходит со счетами юридических лиц, то доказывать придется уже обратным путем. То есть денег у тебя по факту уже не будет, а в судах зависнешь на те же полгода. И если выиграешь суд, еще ждать месяцами, пока из казначейства эти деньги обратно вернутся».

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательства всем своим имуществом. Но, получается, что отвечает безапелляционно, даже в ситуациях, когда к крайним мерам можно не прибегать. Ведь снять деньги без суда налоговая может, а ИП вернуть без суда — нет.

Отдельный риск — очередность долга. Взыскать алименты с того же ИП теперь будет еще сложнее. В случае задолженности по соцвзносам государство получит деньги быстрее, чем дети.